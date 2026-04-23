مدبولي: الدولة تشجع القطاعات الإنتاجية لزيادة نمو الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تشجيع كافة القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن العديد من شركات التطوير العقاري فى مصر أصبحت شركات عالمية، وهذا شئ يسعدنا وهذا يعتبر جزء من القوي الناعمة".

وأضاف أن الإقتصاد المصري يسير فى الإتجاه الصحيح رغم التحديات، موضحا: “اليوم موجودين من أجل تشجيع الصناعة .. ونشهد توقيع مشروعات كبيرة تخص القطاع الخاص فى مختلف القطاعات”.

وتابع: “يتم إنشاء البنية التحتية المناسبة لتعزيز القطاع الصناعي.. والقطاع المصرفي قائم على عملية الإقراض من أجل تحقيق أرباح للمشروعات المختلفة”.