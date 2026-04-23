مدبولي: نسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الحبوب في المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم /الخميس/ أن الدولة تسعى لإنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين الحبوب، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما سيجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الحبوب فى المنطقة الخاصة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال مدبولى ردا على سؤال لـ ( أ ش أ) -خلال مؤتمر صحفى عقب افتتاح عدد من المصانع الجديدة فى المنطقة الصناعية بقناة السويس- :"عقدنا اجتماعا الأيام الماضية وتم تكليف وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بعمل دراسة الجدوى التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع والمقترح إقامته فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس".

وتابع :"تلقينا طلبات من عدد من الدول لمشاركة مصر فى تنفيذ هذا المركز، وبالتالي نحن نحاول بكل جهدنا لأن نسرع الخطى فى تنفيذه لأنه سيساعد فى تأمين وجود موارد ومواد غذائية مهمة على أرض مصر، ليتم الاستفادة منها، بالإضافى إلى حركة التداول داخل المكان والتى ستخلق قيمة مضافة وعائد اقتصادي للدولة المصرية".

وحول الصندوق الخاص لدعم المصانع المتعسرة، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تنفيذه بالتنسيق مع البنك المركزى، وتقوم بالتدقيق فى أحوال المصانع المتعسرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي مررنا بها خلال السنوات الماضية لوضع برنامج محدد لمساعدة المصانع لتعود للإنتاج مرة أخرى.

وأشار مدبولى إلى أن هناك عددا آخر من المصانع كان متعسرا منذ البداية، ولم تكن أحوالها مرتبطة بالظروف الاقتصادية، ولكنها توقفت بسبب عدم إجراء الدراسات الكافية، واتخاذ القائمين عليها لقرارات خاطئة، مشددا على أن الأولوية القصوى ستكون للمصانع التى تعسرت بسبب الظروف الاقتصادية.