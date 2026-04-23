استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس شمال الضفة الغربية

أعلنت الصحة الفلسطينيةـ استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون غير شرعيين في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، والمجازر بحث المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية التركية، إن حكومة نتنياهو -من خلال سياساتها القائمة على الاحتلال والإبادة الجماعية- تشجع إرهاب المستوطنين غير الشرعيين وتسعى إلى ترهيب الشعب الفلسطيني، وتستهدف الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.