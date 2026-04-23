الصحة الفلسطينية: 16 شهيدا برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن 16 شهيدا برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون غير شرعيين في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، والمجازر بحث المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية التركية -في بيان الثلاثاء - "إن حكومة نتنياهو -من خلال سياساتها القائمة على الاحتلال والإبادة الجماعية- تشجع إرهاب المستوطنين غير الشرعيين وتسعى إلى ترهيب الشعب الفلسطيني، وتستهدف الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي لضمان عدم إفلات مرتكبي الفظائع الإسرائيلية المستمرة في فلسطين من العقاب، ومحاسبة الجناة أمام القضاء.







