أنت الشافي المعافي.. علي الحجار يساند هاني شاكر في ازمته الصحية

حرص المطرب علي الحجار على توجيه رسالة دعم ومؤازرة لصديقه أمير الغناء العربي هاني شاكر، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها الأخير حاليا؛ حيث يتلقى العلاج داخل غرفة الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب الحجار عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "الفنان الكبير والإنسان الخلوق هاني شاكر.. اللهم بعزتك وقدرتك كن أنت الشافي المعافي".

وتصدر اسم المطرب هاني شاكر منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعد تداول أنباء متضاربة حول تدهور حالته الصحية ووفاته، ما أثار قلقا واسعا بين محبيه في مصر والوطن العربي.

من جانبه، أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش أن هاني شاكر يتواجد حاليا في أحد مستشفيات باريس، معربا عن استياء عائلته الشديد من حالة البلبلة التي سببتها الأخبار المغلوطة حول وفاته على السوشيال ميديا.

