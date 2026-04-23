الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر

كشف الفنان مصطفى كامل عن شائعات وفاة هاني شاكر والصور المتداولة له من داخل المستشفى.

وقال مصطفى كامل عبر فيسبوك: “عيب أوي، أنا مش قادر أصدق إننا وصلنا لكده أو بعض الناس وصلت للدرجة دي من المتاجرة باسم فنان كبير”.

وتابع: “وآخر كلام ممكن أقوله وعلى مسؤوليتي من يحب الفنان والإنسان هاني شاكر يدعو له، الحالة حرجة جدًا طبيًا ولكن رب الكون قادر على أن يقول للشيء كن فيكون”.

ونفت نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.

وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.