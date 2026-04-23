سامح يسري يجري بروفات حفل تحرير سيناء على مسرح البالون.. صور

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي، تحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تتواصل بروفات حفل عيد تحرير سيناء على مسرح البالون.

ويشهد الحفل مشاركة نخبة من نجوم الفرق الفنية التابعة للبيت الفني، في عمل استعراضي متكامل يجمع بين الإبداع الفني والروح الوطنية.

ويحيي الحفل النجم سامح يسري احتفاءً بذكرى تحرير سيناء واستعادة أرضها الغالية.





الحفل من المقرر اقامته يوم السبت ٢٥ أبريل ، حيث يشهد تقديم عرض يجسد عظمة التاريخ المصري وروح الانتصار .



