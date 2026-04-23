اندلاع حريق محدود بأحد البنوك في سفاجا.. وإصابة 3 موظفين باختناق

شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، واقعة حريق محدود داخل أحد فروع البنوك الشهيرة، ما أسفر عن إصابة 3 موظفين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:42 صباحًا يفيد بنشوب حريق بالدور الثالث بمبنى البنك.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن (31 عامًا)

جيهان محمود أحمد (31 عامًا)

محمود أحمد محمود (36 عامًا)

وجميعهم من العاملين بالبنك، حيث تعرضوا لضيق في التنفس نتيجة الدخان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبها، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، وجارٍ استكمال أعمال التبريد والمتابعة للوقوف على أسباب الحادث.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين يتلقون الرعاية داخل مستشفى سفاجا المركزي، وحالتهم مستقرة حتى الآن، فيما تستمر الجهات المعنية في متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.