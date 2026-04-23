«الداخلية» تداهم أوكار المجرمين.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ123 مليون جنيه|صور

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل، سلاح نارى، مخدرات، سرقة بالإكراه" وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد") بمحافظة أسوان، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو، هيروين، أفيون"، أكثر من 16 ألف قرص مخدر)، وكذا (63 قطعة سلاح نارى "جرينوف - 23 بندقية آلية - 24 بندقية خرطوش- 13 فرد خرطوش – 2 طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (123) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





