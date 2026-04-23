الهلال الأحمر: قافلة تحمل 5,480 طناً من المساعدات في طريقها لـ غزة

شرعت قافلة المساعدات الإنسانية الـ181 في الدخول للفلسطينيين بقطاع غزة ،عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البري، تمهيدًا للدخول إلى القطاع ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وأعلن الهلال لهلال الأحمر المصري في بيان اليوم /الخميس/

أن ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 181، تحمل على متنها اكثر من 5,480 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 2,610 طن سلال غذائية ودقيق، ونحو 1,365 طنًا من المواد الطبية والإغاثية و مستلزمات عناية شخصية، وما يزيد عن 1,505 أطنان من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: الملابس، البطاطين، المشمعات، والخيام لإيواء المتضررين، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وأكد الهلال مواصلة خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 37، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.