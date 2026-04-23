البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
«دار الكتب»: تخفيضات تصل إلى 30% لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب |فيديو

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن الاحتفال باليوم العالمي للكتاب يأتي في ظل تحديين رئيسيين، يتمثل أولهما في ارتفاع تكلفة الطباعة نتيجة زيادة أسعار الورق عالميًا، بينما يتمثل التحدي الثاني في ضرورة الحفاظ على الكتاب المطبوع والعمل على نشره وتعزيز ثقافة القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف «طلعت»،  خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن وزارة الثقافة، من خلال قطاعاتها المختلفة، تحرص على تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى تيسير وصول الكتاب إلى القراء، من بينها تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، وهي نسب تفوق أحيانًا تلك المقدمة في معرض الكتاب، إلى جانب مبادرات مثل “الحقيبة” بسعر مخفض، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق مفهوم العدالة الثقافية، الذي يهدف إلى إتاحة المنتج الثقافي لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتابع، أن الهيئة تعمل على محورين رئيسيين، أولهما تقديم تخفيضات ممتدة لمدة شهر كامل في منافذ دار الكتب وهيئة الكتاب والمركز القومي للترجمة، وثانيهما تنظيم فعاليات علمية، من بينها ملتقى علمي بعنوان «الكتاب ذاكرة الأمة ومستقبلها»، يُعقد بالتعاون مع كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بمشاركة أساتذة وطلاب دراسات عليا وباحثين، ويتضمن 5 جلسات تناقش أهمية الكتاب ودوره في العلم والمعرفة.

وأشار، إلى تنظيم معرض لمستنسخات من مخطوطات دار الكتب، التي تضم كنوزًا من التراث العلمي والتاريخي والفقهي، إضافة إلى مخطوطات مزوقة بالتصاوير الفنية مثل «مقامات الحريري» و«كليلة ودمنة»، مؤكدا أن هذه الفعاليات تأتي ضمن توجه أوسع يهدف إلى الوصول إلى الجمهور مباشرة وعدم انتظار قدومه، من خلال فتح قنوات تواصل مع مختلف الفئات، خاصة الأجيال الجديدة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

محافظ الشرقية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

على غزلان وفرح شعبان

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

وزارة الأوقاف

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

