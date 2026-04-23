نمية المهارات في الصدارة.. محافظ أسيوط: مشاركة متميزة للنشء في المؤتمر الوطني بالإسكندرية|صور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص الدولة على إتاحة الفرص أمام النشء للمشاركة في مختلف الفعاليات القومية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأعلن المحافظ عن مشاركة نشء محافظة أسيوط بفاعلية في المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة واسعة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن وفد أسيوط قدم أداءً متميزًا خلال فعاليات المعسكر، التي أُقيمت خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجاري، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، ضمن برنامج متكامل ضم جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة رياضية وترفيهية، استهدفت تنمية المهارات وصقل قدرات النشء.

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة بالمحافظة، في دعم مشاركة الشباب والنشء في مثل هذه الفعاليات، لافتًا إلى تنوع مشاركة أبناء أسيوط بين مناقشة التوصيات، والانخراط في ورش العمل الجماعية، والمشاركة في نماذج محاكاة المؤتمرات الدولية، بما أتاح لهم مساحة للتعبير عن آرائهم وطرح رؤى مبتكرة تجاه عدد من القضايا المجتمعية، في بيئة محفزة على الحوار وتبادل الخبرات.

وأضاف المحافظ أن الأنشطة المصاحبة، التي شملت محاضرات توعوية وبرامج رياضية، ساهمت بشكل كبير في تعزيز روح العمل الجماعي والانتماء، فضلًا عن تنمية الوعي الوطني لدى المشاركين، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين النشء وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.