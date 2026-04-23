أحمد العوضي يطرح مسابقة جديدة لفيلمه "شمسون ودليلة"

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة لجمهوره، للإعلان عن موعد عرض فيلمه الجديد شمشون ودليلة.

وسأل العوضي الجمهور عن اسم بطلة الفيلم، مع طرح اختيارات ساخرة تضمنت تكرار اسم مي عمر، بالإضافة إلى الست موناليزا، ويمنح 10 فائزين جوائز مالية بقيمة 2000 جنيه لكل فائز.

يذكر أن فيلم "شمشون ودليلة" من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، ومن تأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم درة، أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، وآخرين، ومن إخراج محمد عبد السلام.