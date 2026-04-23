من جيل العمالقة.. رانيا فريد شوقي تنعى حياة الفهد

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة الكويتية حياة الفهد، عقب وفاتها بعد صراع مع المرض.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "ببالغ الحزن والأسى، نودع القامة الفنية الكبيرة حياة الفهد ​فقد الفن العربي واحدة من أهم أعمدته وأيقونة من جيل العمالقة رحلت سيدة الشاشة الخليجية وتركت إرثاً سيظل حياً في قلوبنا جميعاً ​خالص عزائي لأسرتها وللكويت ولكل محبيها في الوطن العربي نسأل الله لها الرحمة والمغفرة".

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.