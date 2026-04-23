بينهم 4 في حالة حرجة .. تصادم قطارين في الدنمارك وإصابة 17 شخصا

أفادت وكالة رويترز بإصطدام قطارين للركاب في الدنمارك بالقرب من هيليرود على بُعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من كوبنهاجن الأمر الذي أسفر عن وقوع عدة إصابات .



كما نقلت الوكالة عن وزارة الصحة الدنماركية القول بأن الحادث تسبب في إصابة 17 جريحا بينهم 4 في حالة حرجة.

أفادت وزارة الخارجية الإسبانية بارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين إلى 39 قتيلا، و ذلك بحسب خبر عاجل لـ "سكاي نيوز عربية".

ووقع الحادث، مساء الأحد قرب بلدة أداموز في إقليم قرطبة، بعد خروج قطارين عن مساريهما واصطدامهما على خطين متجاورين.



وفي حادث مشابه ، فقد شهدت المملكة الإسبانية حادث تصادم قطارين حيث أفادت السلطات بأن أحد القطارين كان قادمًا من مالقة ومتجهًا إلى مدريد، بينما كان القطار الثاني متجهًا إلى هويلفا، قبل أن يخرج كلاهما عن السكة عقب الاصطدام.

و أصيب ما لا يقل عن 25 شخصا بجروح خطيرة، بينما تنوعت إصابات أكثر من 100 راكب آخرين. حيث قُدر عدد الركاب على متني القطارين بنحو 400 شخص.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الطارئة «SO1» ضمن خطة الحماية المدنية، مع الدفع بتعزيزات طبية ولوجستية كبيرة إلى موقع الحادث، شملت خمس وحدات عناية مركزة متنقلة، وأربع وحدات رعاية حرجة طارئة، إضافة إلى مركبة دعم لوجستي.

وقال شهود عيان إن الجزء الخلفي من أحد القطارين كان الأكثر تضررًا، حيث انقلبت إحدى العربات بالكامل.

وروى الصحفي سلفادور خيمينيز، الذي كان على متن أحد القطارين، أن العربة اهتزت «كما لو كان زلزالًا»، مشيرًا إلى أن الطاقم سارع لاستخدام مكبرات الصوت لطلب مساعدة طبية، قبل أن يبدأ الركاب بالخروج بمساعدة الطاقم الذي استخدم مطارق لفتح النوافذ والأبواب بالقوة.

وأعلنت السلطات تعليق حركة القطارات على خط مدريد–الأندلس.