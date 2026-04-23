أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل

واصلت أسعار النفط، الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 4% خلال تعاملات اليوم، في ظل تصاعد المخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليه من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط في العالم.

وجاءت مكاسب النفط مدفوعة بتزايد القلق في الأسواق المالية من احتمال انهيار التهدئة القائمة بين واشنطن وطهران، بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والتوترات السياسية والعسكرية التي لم تُغلق بعد ملف المواجهة بالكامل.

وأشار محللون إلى أن أي عودة للتصعيد قد تؤدي إلى تهديد مباشر لحركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وهو ما ينعكس فورًا على أسعار الخام عالميًا. (رويترز)

وارتفع خام برنت القياسي بأكثر من 4% ليقترب من أعلى مستوياته خلال الأسابيع الأخيرة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مكاسب مماثلة، مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات أو فرض قيود جديدة على حركة الناقلات في المنطقة.







