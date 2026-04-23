البيت الأبيض: ترامب ينتظر موقفًا موحدًا من إيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر موقفًا موحدًا من القيادة الإيرانية بشأن المقترحات التي قدمتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال الدائر.

وأوضحت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب لم يحدد أي إطار زمني لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الثلاثاء، نافية ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود مهلة محددة.

كما أشارت إلى أن من بين الشروط المطروحة ضمن مسار التفاوض، موافقة إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من الترتيبات المقترحة لإنهاء الحرب.