قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
أخبار العالم

البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن

القسم الخارجي

أكد البيت الأبيض أن استيلاء إيران على سفينتين خلال الساعات الماضية لا يُعد انتهاكًا لشروط الهدنة القائمة، في موقف يعكس حرص الإدارة الأمريكية على احتواء التوتر ومنع انهيار التفاهمات الهشة التي أوقفت التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية مساء الأربعاء، إن الحادثتين “لا تندرجان ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها في إطار وقف الأعمال العدائية”، مشيرة إلى أن الهدنة الحالية تركز أساسًا على وقف الضربات العسكرية المباشرة بين الطرفين، ولا تشمل تلقائيًا جميع الحوادث البحرية أو النزاعات المرتبطة بإنفاذ القوانين والممرات المائية. وأضافت أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وفقا لـ رويترز.

ويأتي التصريح الأمريكي بعد تقارير تحدثت عن قيام قوات إيرانية بالسيطرة على سفينتين في منطقة بحرية تشهد توترًا متكررًا، وسط تضارب في الروايات بشأن طبيعة السفينتين، وما إذا كانتا تجاريتين أم مرتبطتين بأنشطة خاضعة للعقوبات الدولية. 

ولم تصدر السلطات الإيرانية توضيحًا مفصلًا بشأن ملابسات العملية، بينما اكتفت وسائل إعلام رسمية بالإشارة إلى “إجراءات قانونية بحرية”. (رويترز)

وتُعد الممرات البحرية في الخليج العربي وبحر العرب ومضيق هرمز من أكثر مناطق العالم تعرضًا للتوتر، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية عبرها. 

وخلال السنوات الماضية، شهدت المنطقة سلسلة من عمليات الاحتجاز والمصادرة المتبادلة للسفن، سواء بدعوى مخالفات قانونية أو في إطار الضغوط السياسية المتبادلة بين إيران والغرب.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

تراجع كبير في أسعار المكرونة.. وزيادة في أسعار الزيوت والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بين التراجع والزيادة

حفل زفاف

فلوس زي الرز.. نُقطة مليون جنيه لعريس في الغربية تثير الجدل

وزير الأوقاف يهنئ عمر صادق لتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية

فضل قيام الليل أفضل وقت له وعدد ركعاته وكيفية أدائه.. وأسرار استجابة الدعاء

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد