البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن

أكد البيت الأبيض أن استيلاء إيران على سفينتين خلال الساعات الماضية لا يُعد انتهاكًا لشروط الهدنة القائمة، في موقف يعكس حرص الإدارة الأمريكية على احتواء التوتر ومنع انهيار التفاهمات الهشة التي أوقفت التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية مساء الأربعاء، إن الحادثتين “لا تندرجان ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها في إطار وقف الأعمال العدائية”، مشيرة إلى أن الهدنة الحالية تركز أساسًا على وقف الضربات العسكرية المباشرة بين الطرفين، ولا تشمل تلقائيًا جميع الحوادث البحرية أو النزاعات المرتبطة بإنفاذ القوانين والممرات المائية. وأضافت أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وفقا لـ رويترز.

ويأتي التصريح الأمريكي بعد تقارير تحدثت عن قيام قوات إيرانية بالسيطرة على سفينتين في منطقة بحرية تشهد توترًا متكررًا، وسط تضارب في الروايات بشأن طبيعة السفينتين، وما إذا كانتا تجاريتين أم مرتبطتين بأنشطة خاضعة للعقوبات الدولية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية توضيحًا مفصلًا بشأن ملابسات العملية، بينما اكتفت وسائل إعلام رسمية بالإشارة إلى “إجراءات قانونية بحرية”. (رويترز)

وتُعد الممرات البحرية في الخليج العربي وبحر العرب ومضيق هرمز من أكثر مناطق العالم تعرضًا للتوتر، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية عبرها.

وخلال السنوات الماضية، شهدت المنطقة سلسلة من عمليات الاحتجاز والمصادرة المتبادلة للسفن، سواء بدعوى مخالفات قانونية أو في إطار الضغوط السياسية المتبادلة بين إيران والغرب.