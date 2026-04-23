واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر في قطاعي الشحن والأمن، أن الولايات المتحدة اعترضت ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، في خطوة تعكس تصعيدًا ملحوظًا في تنفيذ القيود البحرية المفروضة على إيران.

وذكرت المصادر أن القوات الأمريكية تعمل على تغيير مسار هذه الناقلات بعيدًا عن مواقعها الأصلية، والتي كانت قريبة من سواحل الهند وماليزيا وسريلانكا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن وجهتها الجديدة أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقها.

وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد واشنطن إجراءاتها للحد من حركة التجارة البحرية الإيرانية، ضمن سياسة الضغط المستمرة التي تستهدف تقليص صادرات النفط الإيراني.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تمثل تحولًا نحو تطبيق أكثر صرامة للحصار البحري، خاصة في المناطق البعيدة عن الخليج.

في المقابل، تتهم طهران الولايات المتحدة بتصعيد غير مبرر، حيث أفادت تقارير سابقة بأن إيران أطلقت النار على بعض السفن في محاولة لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز، في إطار ردود فعلها على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.