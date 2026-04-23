قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب
وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
english EN
أخبار العالم

الاحتلال يعقد صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع إلبت سيستمز لشراء ذخائر جوية

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إبرام صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية لشراء ذخائر جوية.

وفي وقت سابق ، ذكرت القناة العبرية 12 أن الولايات المتحدة خصصت جسرا جويا لتعبئة مخازن سلاح الجو الإسرائيلي بالذخائر؛ استعداداً لاحتمال تجدد الحرب مع إيران.

وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لا تضع إطارًا زمنيًا محددًا لإنهاء التصعيد الجاري، مؤكدًا أن “التعجل ليس مطلوبًا” في ظل تعقيدات المشهد، وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.

وأوضح ترامب أن أولويته تتمثل في التوصل إلى “اتفاق جيد يخدم الشعب الأمريكي”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران لا تزال خيارًا مطروحًا رغم التوترات القائمة.

وأضاف أن بلاده تسعى لتحقيق نتائج “مستدامة وليست سريعة فقط”، في إشارة إلى تفضيل الإدارة الأمريكية نهج التفاوض طويل الأمد على الحلول المؤقتة.


وفي سياق حديثه، وصف ترامب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه “رجل ذكي”، معربًا عن توقعه أن يشارك في جولات المحادثات المقبلة بين الطرفين. ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها إشارة إلى استمرار القنوات الدبلوماسية، رغم التوترات العسكرية والسياسية المتصاعدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الأمريكي–الإيراني تداخلًا بين مسارين متوازيين: الأول عسكري يتسم بالتصعيد وإجراءات الضغط، والثاني دبلوماسي يسعى إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة مفتوحة.

كما تعكس تصريحات ترامب توجهًا براغماتيًا في إدارة الأزمة، حيث توازن الإدارة بين الضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية، والحفاظ على مساحة للحوار.

ويُعد الإبقاء على خيار التفاوض مفتوحًا عنصرًا أساسيًا في هذه المقاربة، خاصة مع استمرار الوساطات الدولية والإقليمية

