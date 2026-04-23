وكالة الطاقة الدولية: السوق يفقد 13 مليون برميل نفط يوميا بسبب الحرب

أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن دول العالم تواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ.



وقال مدير وكالة الطاقة الدولية في تصريحات له : سنشهد تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار أو بعض الإجراءات التي قد تتخذها الحكومات.



كما أشار مدير وكالة الطاقة الدولية إلى فقدان السوق 13 مليون برميل نفط يوميا بسبب الحرب.

وفي وقت لاحق ، ذكر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال مؤتمر للمناخ عقد في برلين، ، إن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه، ومن المرجح أن تشهد الأسواق تحولا جذريا نتيجة لهذا الوضع الحرج.

وخلال كلمته أمام "حوار بطرسبرج للمناخ"، قال بيرول أنه كان قد تم تبني استجابة استراتيجية عقب أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود من 20 لترا لكل 100 كيلومتر إلى النصف.

وأشار بيرول، إلى أن من بين ردود الفعل الأخرى في ذلك الوقت التوسع في استخدام الطاقة النووية.

وأكد أن الأشخاص اليوم أكثر استعدادا لإجراء تغييرات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل 50 عاما، نظرا لتوافر التقنيات اللازمة مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.