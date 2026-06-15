طفل: متى يجب علي الصيام؟.. أمين الإفتاء: الله لا يكلف الإنسان إلا بعد قدرته على الفهم والإدراك

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من طفل من محافظة أسيوط، حول ما إذا كان الصيام واجبًا عليه في هذا السن.

أمين الإفتاء: الصيام لا يجب على الطفل ما دام لم يبلغ سن التكليف

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الصيام لا يجب على الطفل ما دام لم يبلغ سن التكليف، أي لم يصل إلى مرحلة البلوغ، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى لا يُكلف الإنسان إلا بعد قدرته على الفهم والإدراك.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «بُني الإسلام على خمس… وصوم رمضان»، لكنه يصبح فرضًا فقط بعد البلوغ، أما قبل ذلك فلا إثم على الطفل في تركه.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأطفال في سن التمييز يمكن تدريبهم على الصيام بشكل تدريجي، كأن يصوم الطفل عدة ساعات من اليوم، حتى يعتاد على هذه العبادة، مشددًا على أن هذا التدريب يكون برفق وتشجيع دون إجبار.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الأسلوب يُنشئ الطفل على حب الطاعة والعبادة، ويُسهل عليه أداءها عندما تصبح واجبة عليه، مؤكدًا أن المقصود هو التربية والتعويد لا التكليف والإلزام.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإسلام دين رحمة وتيسير، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.