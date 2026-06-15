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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضوابط رؤية هلال الشهور الهجرية.. دار الإفتاء تكشف عنها

رؤية الهلال
رؤية الهلال
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه سيتم استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448هــ، بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة - 15 يونيو 2026.

ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

ضوابط رؤية الهلال

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل رؤية الهلال في مكان ما بالعالم تكون صالحة لكل العالم؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن المفتى به أن هلال الشهر إنما يثبت لكل بلد برؤية أهله البصرية، خصوصًا إذا كان أهل البلد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح، أو رؤيته في أقرب البلاد إليهم، أو بتحقق رؤيته في أي بلد إسلامي قريب من بلادهم، وذلك إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من الشهر ويمكن رؤية الهلال؛ فإن قطع الحساب الفلكي بعدم طلوع الهلال أو باستحالة رؤيته فلا عبرة بالرؤية البصرية.

وذكر أن هذا باستثناء هلال ذي الحجة؛ فإن رؤيته تثبت وفقًا لما تقرره المملكة العربية السعودية وهي صالحة لكل العالم؛ إذ جميع المناسك الخاصة بالحج تقام على أرضها وليس معقولًا أن يخالفها بلد إسلامي فيما تقرره في هذا الشأن.

غرة شهر المحرم فلكيا

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ توافق يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، على أن يكون اليوم الاثنين 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وفي السياق ذاته، أكد مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم مساء اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوبات من مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأوضح المركز، أنه في ظل إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية أن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448.

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