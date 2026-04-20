الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا مؤشرات على وجود خلل في المنشآت النووية اليابانية بعد الزلزال

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، نقلًا عن السلطات اليابانية، أن المنشآت النووية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، لم تُظهر أي علامات على وجود خلل أو أضرار.

وأوضحت الوكالة- في بيان اليوم- أن المعلومات المحدثة الواردة من طوكيو حتى الساعة 8:16 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، تؤكد استقرار الأوضاع في المنشآت النووية، وعدم رصد أي مؤشرات غير اعتيادية نتيجة للنشاط الزلزالي القوي الذي ضرب البلاد، وما تبعه من تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في المناطق الساحلية.

وكانت السلطات اليابانية قد فعّلت بروتوكولات الطوارئ؛ فور وقوع الهزة الأرضية، حيث أصدرت تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في عدد من المحافظات، داعية السكان في المناطق الساحلية والمنخفضة إلى إخلاء مواقعهم والتوجه فورًا إلى مناطق مرتفعة كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.

وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة تطورات الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات الرقابية النووية في اليابان، لضمان استمرار سلامة وأمن المحطات والمرافق النووية في أعقاب هذه التطورات الميدانية.