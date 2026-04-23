ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب
وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر

منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس 23 أبريل 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء ربيعية متقلبة بين فترات اليوم.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر  أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، قبل أن يعود للاعتدال المائل للبرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة.

وأضافت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بشكل متقطع، مما قد يزيد من الإحساس بتقلبات الطقس خلال اليوم.

كما لفتت إلى فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى شمال وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت أن العظمى في القاهرة تسجل نحو 30 درجة والصغرى 18، بينما تسجل الإسكندرية 30 للعظمى و17 للصغرى، وتصل في أسوان إلى 35 درجة للعظمى و19 للصغرى، مع ارتفاع ملحوظ في محافظات جنوب الصعيد مقارنة بالمناطق الشمالية.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس مناسبة لتقلبات درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

فيديو

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد