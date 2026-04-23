الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النت بيخلص قبل الشهر.. إزاي تعرف إن الواي فاي بتاعك مسروق

سرعة الانترنت
سرعة الانترنت
لمياء الياسين

 يعاني الكثيرون من بطء في سرعة الإنترنت، مما قد يكون مؤشراً على أن شبكة الواي فاي الخاصة بهم تُستخدم من قبل أشخاص غير مصرح لهم. إليك أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الواي فاي الخاص بك قد تعرض للاختراق.

1. انخفاض مفاجئ في سرعة الإنترنت:

من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال سرقة الواي فاي هي انخفاض غير مبرر في سرعة الإنترنت. إذا لاحظت أن سرعة التحميل أو رفع البيانات تقل فجأة، قد يكون هناك شخص آخر يستخدم شبكتك، مما يؤدي إلى استهلاك عرض النطاق الترددي المخصص لك.

2. التحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة:

يمكنك الدخول إلى لوحة تحكم جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بك للتحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة. إذا لاحظت أجهزة غير معروفة أو غير متوقعة، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن شخصاً ما يتصل بشبكتك بدون إذنك.

3. تغيير إعدادات شبكة الواي فاي:

تأكد من تغيير اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور بشكل دوري. كلمات مرور قوية ومعقدة تقلل من احتمالية اكتشافها واستخدامها من قبل الآخرين. إذا لاحظت أن شخصاً ما يتصل بشبكتك حتى بعد تغيير كلمة المرور، فقد يكون لديك مشكلة في الأمان.

4. التحقق من سجلات النشاط:

بعض أجهزة التوجيه توفر سجلات نشاط يمكن الاطلاع عليها. تفحص هذه السجلات قد يساعد في تحديد أي نشاط غير معتاد أو محاولة وصول غير مصرح بها إلى شبكتك.

5. استخدام أدوات فحص الشبكة:

تتوفر تطبيقات وأدوات مخصصة لفحص الشبكة يمكنها اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة ومراقبة استهلاك البيانات. استخدام هذه الأدوات يمكن أن يوفر لك معلومات دقيقة عن الأجهزة المتصلة والأداء العام للشبكة.

الحفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.

الاتصال بالإنترنت سرقة الواي فاي سرعة التحميل رفع البيانات الراوتر كلمات مرور قوية فحص الشبكة مراقبة استهلاك البيانات حماية بياناتك الشخصية

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

تمهيدًا لتولي القيادة الفنية.. لحظة وصول "كيروش" إلى العاصمة الغانية

أضا: بعد انفراد الماتش.. اختيار الغازي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

محمد طارق: لاعبو فريق سلة الزمالك كانوا رجالة رغم الظروف الصعبة

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

