النت بيخلص قبل الشهر.. إزاي تعرف إن الواي فاي بتاعك مسروق

يعاني الكثيرون من بطء في سرعة الإنترنت، مما قد يكون مؤشراً على أن شبكة الواي فاي الخاصة بهم تُستخدم من قبل أشخاص غير مصرح لهم. إليك أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الواي فاي الخاص بك قد تعرض للاختراق.

1. انخفاض مفاجئ في سرعة الإنترنت:

من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال سرقة الواي فاي هي انخفاض غير مبرر في سرعة الإنترنت. إذا لاحظت أن سرعة التحميل أو رفع البيانات تقل فجأة، قد يكون هناك شخص آخر يستخدم شبكتك، مما يؤدي إلى استهلاك عرض النطاق الترددي المخصص لك.

2. التحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة:

يمكنك الدخول إلى لوحة تحكم جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بك للتحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة. إذا لاحظت أجهزة غير معروفة أو غير متوقعة، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن شخصاً ما يتصل بشبكتك بدون إذنك.

3. تغيير إعدادات شبكة الواي فاي:

تأكد من تغيير اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور بشكل دوري. كلمات مرور قوية ومعقدة تقلل من احتمالية اكتشافها واستخدامها من قبل الآخرين. إذا لاحظت أن شخصاً ما يتصل بشبكتك حتى بعد تغيير كلمة المرور، فقد يكون لديك مشكلة في الأمان.

4. التحقق من سجلات النشاط:

بعض أجهزة التوجيه توفر سجلات نشاط يمكن الاطلاع عليها. تفحص هذه السجلات قد يساعد في تحديد أي نشاط غير معتاد أو محاولة وصول غير مصرح بها إلى شبكتك.

5. استخدام أدوات فحص الشبكة:

تتوفر تطبيقات وأدوات مخصصة لفحص الشبكة يمكنها اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة ومراقبة استهلاك البيانات. استخدام هذه الأدوات يمكن أن يوفر لك معلومات دقيقة عن الأجهزة المتصلة والأداء العام للشبكة.

الحفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.