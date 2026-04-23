محمد إمام يشوق جمهوره لعمل جديد

شوق الفنان محمد إمام جمهوره لعمل فني جديد، ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام: "صباح الفل على احلى ناس بجد وحشتوني جداً بحضرلكم في حاجات جامده ان شاء الله هتعجبكم، واستنوا فيلم ‫صقر وكناريا‬ شهر ٧ في كل سينمات مصر والوطن العربي وجميع انحاء العالم ان شاء الله دعواتكم".

وتعاقد النجم محمد إمام على بطولة مسلسل درامي ضخم يجمعه لأول مرة مع نجمة عالمية، في عمل يُعد من أبرز المشاريع المنتظرة التي تستهدف المنافسة على المستوى الدولي.

وكشفت مصادر من داخل فريق الإنتاج أن إمام وقّع عقدًا ضخمًا، ليُسجل بذلك أعلى أجر لممثل في تاريخ الدراما العربية الحديثة، مؤكدًا حضوره القوي ومكانته المتصاعدة في الساحة الفنية.

مسلسل محمد إمام

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأكشن والتشويق، ومن المقرر تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة في عدة عواصم أوروبية إلى جانب القاهرة، بإنتاج ضخم وميزانية مفتوحة تهدف لتقديم عمل بمعايير عالمية.