أحمد عز يواصل تألقه بمشروعات ضخمة بين السينما والدراما.. أبرزها مسلسل الأمير

يعيش النجم أحمد عز حالة من النشاط الفني الملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث يترقب عرض مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية التي انتهى من تصويرها مؤخرًا، بالتزامن مع استعداده لخوض تجربة جديدة على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل يحمل اسم «الأمير».

ويأتي المشروع الدرامي الجديد «الأمير» ضمن أبرز خطط عز المقبلة، وهو عمل من قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار صلاح الجهيني، ومن إخراج ستيفن هوبكنز، ما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة بقوة، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل يمتلك خبرات متنوعة.

وعلى مستوى السينما، ينتظر عز عرض فيلم «The Seven Dogs»، الذي يشاركه بطولته النجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف محمد الدباح. وتدور أحداث الفيلم حول عميل في الإنتربول يُدعى خالد العزازي، يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع أحد عناصر عصابة خطيرة تُعرف باسم «الكلاب السبعة»، في مهمة معقدة لمكافحة تجارة المخدرات، لتنشأ بينهما سلسلة من التحديات والصراعات التي تضعهما في مواقف غير متوقعة.

كما انتهى أحمد عز من تصوير فيلم «فرقة الموت»، وهو عمل ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والتشويق، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء. وتدور قصته حول ضابط يُدعى عمر يُكلف بمهمة خطيرة للقبض على أحد أخطر المجرمين في الصعيد، ليجد نفسه وسط صراعات متشابكة وأحداث متلاحقة لا يمكن التنبؤ بنهايتها.

ويُذكر أن آخر ظهور سينمائي للنجم أحمد عز كان من خلال فيلم ولاد رزق 3، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. واستكمل الفيلم رحلة الأشقاء بعد سنوات من تفرقهم، قبل أن تعيدهم ظروف غامضة إلى عالم الجريمة مجددًا، في مغامرة تُعد الأخطر في تاريخهم.

وبين التحضير لأعمال جديدة وانتظار عرض أخرى، يواصل أحمد عز ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الصف الأول في مصر والعالم العربي، خاصة مع تنوع الأدوار التي يقدمها وحرصه على المشاركة في مشروعات ضخمة تجمع بين الدراما والتشويق والإنتاج الكبير.