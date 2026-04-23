بعد بريش أردوتش.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم SOY

اثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حالة من الحماس بعد إعلانه عن القائمة الكاملة لأبطال فيلمه الجديد “SOY”، والذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الدراما والسينما التركية، في خطوة تؤكد توجهه نحو تقديم أعمال عالمية بمواصفات إنتاجية ضخمة وتعاونات دولية لافتة.

ويأتي فيلم “SOY” كواحد من المشاريع السينمائية المرتقبة التي يُتوقع أن تحظى باهتمام واسع، خاصة مع مشاركة أسماء بارزة من نجوم تركيا، ما يعكس الرغبة في تقديم عمل فني يجمع بين الجودة والإبهار الجماهيري، ويعزز من حضور الإنتاجات المشتركة في الساحة الفنية.

وفي سياق متصل، واصل آل الشيخ الكشف عن مشاريعه الفنية الكبرى، حيث أعلن مؤخرًا عن تفاصيل مسلسل “الأمير”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز، ويُعد من أضخم الأعمال الدرامية العربية المنتظرة خلال السنوات المقبلة، على أن يتم عرضه حصريًا في عام 2027.

وأوضح آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن المسلسل يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة “شاهد” التابعة لمجموعة MBC، مشيرًا إلى أن العمل سيضم نخبة من نجوم العالم العربي إلى جانب مشاركات عالمية.

وأضاف أن “الأمير” سيكون تجربة درامية مختلفة من حيث الفكرة والتنفيذ، حيث يحمل توقيع المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، بينما كتب السيناريو والحوار الكاتب صلاح الجهيني، في عمل يجمع بين الأكشن والتشويق بمعايير إنتاجية عالمية.

وأشار إلى أن تصوير المسلسل سيتم بين مدينتي الرياض والقاهرة، في محاولة لتقديم تجربة بصرية مميزة تواكب كبرى الإنتاجات العالمية، معربًا عن ثقته في أن العمل سينال إعجاب الجمهور العربي عند عرضه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجمهور سيكون على موعد مع تجربة استثنائية في عام 2027، حيث سيُعرض المسلسل حصريًا عبر منصة “شاهد”، في إطار خطة لتقديم محتوى عربي قادر على المنافسة عالميًا.



