الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في استقبال السيد الرئيس عند وصوله إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث أدى حرس الشرف التحية وعزفت الموسيقى السلام الوطني عند وصول الرئيس.

عقب ذلك، وضع الرئيس إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول لتعزف الموسيقى سلام الشهيد، ثم توجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن مراسم زيارة السيد الرئيس للنصب التذكاري شهدت حضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى حضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.



