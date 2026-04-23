قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
هل يجوز مساعدة ابني فى ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي يفتتح مصنع "بيرل بولي يوريثان" للكيماويات لدعم صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الجامعة لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي
شيخ الأزهر: ذكرى تحرير سيناء رمز للعزيمة وبطولات الجيش وتضحياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

التحول الرقمي في الثقافة .. ترجمة الكتب بالذكاء الاصطناعي .. إنتاج الكتب الصوتية.. عرص أعمال الفنانين والمبدعين

وزيرا الثقافة و الاتصالات
قسم الثقافة

- إطلاق قصر الثقافة الرقمي لعرص أعمال الفنانين والمبدعين 

 -إتاحة المحتوى الثقافى والفنى للجمهور عبر منصة رقمية

-  الترجمة الآلية للكتب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

- تطوير خدمات وزارة الثقافة واكتشاف ودعم المبدعين

عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اجتماعًا لبحث مستجدات العمل في مشروعات التعاون بين الوزارتين، بهدف دعم جهود التحول الرقمي في وزارة الثقافة، ورقمنة خدماتها، وتعزيز توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات وزارة الثقافة المقدمة للمواطنين واكتشاف ودعم المبدعين.

تناول الاجتماع أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في ديسمبر 2024؛ ومنها؛ تطبيق "كتاب"، الذي يُعد مكتبة رقمية ضخمة تضم أكثر من 4 آلاف كتاب من الكتب الثقافية والتراثية في مجالات متعددة، منها الأدب والتاريخ والسير الذاتية وغيرها، بما يلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، مع الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن المقرر العمل على إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق خلال الفترة المقبلة.

كما تم استعراض أبرز ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير منصة وتطبيق الهاتف المحمول لقصر الثقافة الرقمي تمهيدا لإطلاقه قريبا. ويعد المشروع منصة رقمية ثقافية ذكية تشكل فضاء تفاعليا وحاضنة رقمية لدعم المبدعين وإتاحة المحتوى الثقافى والفنى للجمهور من خلال توفير منصة رقمية تمكن الفنانين والمبدعين فى مختلف المحافظات من عرض أعمالهم فى مختلف المجالات الابداعية، وإتاحة الفرصة للوصول إليها خارج الأطر التقليدية، بما يسهم في تجاوز العوائق المكانية والاقتصادية والزمنية أمام إتاحة الأنشطة الثقافية.

 أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق مشروعات تستهدف إتاحة خدمات وزارة الثقافة رقميا للمواطنين وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم المبدعين؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين لإتاحة المحتوى الثقافي الرقمي على تطبيق كتاب والعمل على زيادة عدد الإصدارات الرقمية على التطبيق خلال المرحلة المقبلة.


وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل من خلال مركز الابتكار التطبيقى على تطوير وتحسين منظومة الترجمة الآلية للكتب، وانتاج الكتب الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشادت الدكتورة  جيهان زكى وزيرة الثقافة، بالتعاون الحالي بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من مشروعات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة المحتوى الثقافي، مشيرة إلى حرص وزارة الثقافة على زيادة التعاون بين الوزارتين في استخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي في مجال الثقافة إلى جانب اهتمام دعم المبدعين والفنانين والاستفادة من التحول الرقمي في عرض أعمالهم في مختلف المجالات الابداعية.

 شهد الاجتماع  بحث آفاق التعاون في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بأنشطة وزارة الثقافة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات التي نفذها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها "كرنك" وهو نموذج لغوي مصري ضخم يهدف إلى التمكين من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تستند إلى الثقافة العربية والهوية المصرية مثل تطبيق "سيا" الذي بناه المركز ليكون معلماً ذكياً يدعم طلاب المرحلة الثانوية في مواد اللغة العربية والتاريخ وكذلك تطبيق "لغات" الذي يهدف الى تحسين قدرة الراغبين في تعلم نطق اللغات الأجنبية والتحدث بها بطلاقة بجميع مستوياتها. 


كما تم استعراض مشروع تطوير نظام للترجمة الآلية المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث يقوم النظام بترجمة الكتب آلياً ويمكن للمترجم المحترف تعديل بعض من أجزائها ببساطة لتتوافق مع أسلوبه. وكذلك مشروع إنتاج الكتب الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الثقافي لمختلف فئات المجتمع. حيث تم التأكيد على قيام وزارة الثقافة بإتاحة وإمداد المركز بالبيانات الثقافية، التي جرى استخدامها بالفعل في تدريب وتطوير النماذج الذكية، بما يعكس تكامل الجهود بين الجانبين في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي.


وتطرق الاجتماع إلى تطوير البوابة الإلكترونية لدار الأوبرا المصرية، بما يتناسب مع مكانتها العالمية، إلى جانب بحث تطوير البنية التحتية الرقمية بقصور الثقافة وربطها بكابلات الألياف الضوئية، وتوفير خدمات الانترنت المجانى لرواد قصور الثقافة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لاحتضان طاقات الشباب، وتمكينهم من العمل والتواصل، وربطهم بالمجتمع الثقافي بشكل فعال.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من، المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدى رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة.

ومن جانب وزارة الثقافة، كل من عمرو بسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمهندسة نيفين فكري، مدير عام التحول الرقمي بالوزارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد