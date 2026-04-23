عيني على جمهوري.. محمد رمضان في أحدث ظهور

شارك الفنان محمد رمضان منشور جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأثار الجدل بصورة جديدة .

وظهر محمد رمضان من احد المسارح، وعلق: “عينى على جمهوري”.

ويستعد مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس، أحد أهم وأفخم مسارح العالم، والذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار كل عام، أن يستقبل لأول مرة النجمين المصريين محمد رمضان وأحمد سعد. حيث يقدّم النجمان حفلين منفصلين على المسرح العالمي، في خطوة مهمة جدًا في مشوارهم الفني، تضعهما ضمن مجموعة محدودة من فناني الشرق الأوسط الذين وقفوا على هذا المسرح التاريخي وقدّموا حفلات ضخمة عليه.

ويحيي محمد رمضان حفله يوم 6 يونيو في لوس أنجلوس، وبعده أحمد سعد يوم 19 يونيو، وهذة هي أول مرة يقف فيها نجوم مصريين على خشبة هذا المسرح العالمي المرموق. ومن المتوقع أن يشهد الحفلين إقبالاً كبيراً، خاصة من الجاليات العربية في الولايات المتحدة، نظرًا للشعبية الكبيرة اللي بيتمتع بيها النجمان.