الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بركان من ذهب تحت الجليد.. أسرار جبل إريبوس المذهلة في قلب القارة القطبية

أمينة الدسوقي

في واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة على كوكب الأرض، يقف جبل إريبوس شامخا في قلب القارة القطبية الجنوبية، كبركان استثنائي يجمع بين النار والجليد بل ويقذف الذهب أيضا. 

بركان جبل إريبوس النشط لا يثير دهشة العلماء فقط، بل يعيد تعريف ما نعرفه عن حدود الطبيعة وقواها.

 عملاق ناري في أقصى جنوب الأرض

يعد جبل إريبوس أعلى بركان نشط في القارة القطبية الجنوبية، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 3794 مترا، كما يصنف كأقصى بركان نشط في نصف الكرة الجنوبي.

وقد تم رصده لأول مرة عام 1841 على يد المستكشف جيمس كلارك روس، الذي وثق نشاطه البركاني منذ ذلك الحين.

 بحيرة حمم لا تنطفئ

من أبرز ما يميز هذا البركان احتواؤه على بحيرة حمم بركانية دائمة، وهي واحدة من خمس فقط معروفة عالميا.

هذه البحيرة، التي تغلي باستمرار منذ سبعينيات القرن الماضي، تحتفظ بدرجات حرارة هائلة حتى خلال الشتاء القطبي القاسي، ما يجعلها ظاهرة نادرة في عالم البراكين.

 بركان يقذف الذهب

في اكتشاف علمي لافت، توصل الباحثون إلى أن أعمدة الغاز المنبعثة من إريبوس تحمل جزيئات دقيقة من الذهب الخالص.

ورغم أن حجم هذه البلورات لا يتجاوز 20 ميكرومترا، فإن التقديرات تشير إلى أن البركان يقذف نحو 80 جراما من الذهب يوميا، تنتشر في الهواء لمسافات قد تصل إلى 1000 كيلومتر.

 أعمدة دخان وقنابل بركانية

لا يقتصر نشاط إريبوس على الغازات، بل يشمل أيضا إطلاق أعمدة كثيفة من البخار والدخان، إلى جانب قذف صخور منصهرة تعرف بـ"القنابل البركانية".

هذه الظواهر تعكس الطبيعة العنيفة والمتقلبة لهذا البركان، رغم موقعه في واحدة من أبرد مناطق العالم.

 كهوف جليدية تخبئ حياة خفية

المفارقة المذهلة أن هذا البركان الناري يحتضن في الوقت نفسه كهوفا جليدية فريدة.

تشكلت هذه الكهوف بفعل الغازات الساخنة التي تنحت الجليد، لتخلق ممرات معقدة تعرف بالكهوف الفومارولية.

ورغم الظروف القاسية، اكتشف العلماء داخل هذه الكهوف عشرات الأنواع من الكائنات الحية الدقيقة، من بينها أكثر من 60 نوعا من الفطريات، ما يجعلها موقعا مهما لدراسة الحياة في البيئات المتطرفة.

 مختبر طبيعي لفهم أسرار الكوكب

يعد جبل إريبوس واحدا من أهم المختبرات الطبيعية لدراسة النشاط البركاني والتكيف البيولوجي في أقسى الظروف.

فهو يجمع بين عناصر متناقضة حرارة هائلة تحت درجات تجمد قاسية، ونشاط جيولوجي عنيف داخل بيئة تبدو ساكنة.

 لماذا يهمنا إريبوس؟

لا تكمن أهمية هذا البركان في غرابته فقط، بل في ما يقدمه من فهم أعمق لكيفية عمل كوكب الأرض.

فدراسة إريبوس تساعد العلماء على فهم البراكين، والتغيرات المناخية، وحتى احتمالية وجود حياة في بيئات مشابهة على كواكب أخرى.

بين الذهب المتطاير، والحمم المتوهجة، والكهوف الجليدية الغامضة، يظل جبل إريبوس شاهدا حيا على أن الطبيعة لا تزال تخفي في أعماقها أسرارا تفوق الخيال.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

ترشيحاتنا

مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

وزير السياحة والآثار

السياحة: منصة رحلة نفذت 6500 زيارة مدرسية في 70 موقعاً أثرياً

توقيع بروتوكول تعاون

وزير الصحة: تعاون مع مؤسسة شباب القادة للتوعية بالقضايا السكانية

بالصور

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

هل يتم تشخيص التوحد بشكل خاطئ في بعض الحالات؟.. دراسة تكشف مفاجآت خطيرة بشأن الأطفال

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

وزارة الأوقاف

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد