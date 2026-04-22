محمد رمضان وأحمد سعد لأول مرة على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس

يستعد مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس، أحد أهم وأفخم مسارح العالم، والذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار كل عام، أن يستقبل لأول مرة النجمين المصريين محمد رمضان وأحمد سعد. حيث يقدّم النجمان حفلين منفصلين على المسرح العالمي، في خطوة مهمة جدًا في مشوارهم الفني، تضعهما ضمن مجموعة محدودة من فناني الشرق الأوسط الذين وقفوا على هذا المسرح التاريخي وقدّموا حفلات ضخمة عليه.

ويحيي محمد رمضان حفله يوم 6 يونيو في لوس أنجلوس، وبعده أحمد سعد يوم 19 يونيو، وهذة هي أول مرة يقف فيها نجوم مصريين على خشبة هذا المسرح العالمي المرموق. ومن المتوقع أن يشهد الحفلين إقبالاً كبيراً، خاصة من الجاليات العربية في الولايات المتحدة، نظرًا للشعبية الكبيرة اللي بيتمتع بيها النجمان.

الحفلان من تنظيم إدارة مسرح دولبي

وتكمن أهمية مسرح دولبي في كونه المقر الرسمي السنوي لحفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو ما يجعله معلم عالمي بارز وأحد أهم رموز صناعة السينما في هوليوود. كما أنه استضاف حفلات لنجوم عالميين كبار مثل برنس، أليشيا كيز، سيلين ديون، وستيفي وندر.

عن مسرح دولبي

مسرح دولبي، الموجود في هوليوود بولاية كاليفورنيا، هو واحد من أهم أماكن الترفيه في العالم، ومعروف بشكل أساسي إنه المقر الدائم لحفل الأوسكار. تم إفتتاحه عام 2001، ويمتد على مساحة حوالي 180 ألف قدم مربع، ويضم قاعة رئيسية تستوعب أكتر من 3,400 شخص، بالإضافة لمسرح ضخم مصمم للعروض الكبيرة مثل افتتاحات الأفلام، الحفلات، والفعاليات اللي تذاع على الهواء. كما أنه مجهز بأحدث تقنيات الصوت Dolby Atmos والعرض Dolby Vision.