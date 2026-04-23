حرارة النهار وبرودة الليل.. مفاجآت طقس الخميس 23 أبريل في مصر والعالم

تشهد مصر اليوم، الخميس 23 أبريل 2026، تقلبات جوية ملحوظة، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارًا لتسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء، بينما تنخفض ليلًا لتصبح مائلة للبرودة، في مشهد يجمع بين دفء الصيف ونسمات الربيع.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 23 أبريل 2026.
حالة الطقس اليوم الخميس 23 أبريل 2026
العظمى
القاهرة 30
الإسكندرية 30
شرم الشيخ 33
مطروح 28
أسوان 35
حالة الطقس في الدول العربية
الرياض 31
الدوحة 31
الكويت 28
عمان 15
الخرطوم 38
عواصم العالم
أنقرة 9
باريس 22
طوكيو 15
بكين 13
موسكو 5