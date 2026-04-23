حرارة النهار وبرودة الليل.. مفاجآت طقس الخميس 23 أبريل في مصر والعالم

تشهد مصر اليوم، الخميس 23 أبريل 2026، تقلبات جوية ملحوظة، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارًا لتسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء، بينما تنخفض ليلًا لتصبح مائلة للبرودة، في مشهد يجمع بين دفء الصيف ونسمات الربيع.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 23 أبريل 2026.



حالة الطقس اليوم الخميس 23 أبريل 2026



العظمى

القاهرة 30

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 33

مطروح 28

أسوان 35

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 31

الدوحة 31

الكويت 28

عمان 15

الخرطوم 38

عواصم العالم

أنقرة 9

باريس 22

طوكيو 15

بكين 13

موسكو 5



