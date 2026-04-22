أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور

شارك الفنان محمد رمضان صورًا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان من باريس، أمام برج إيفل، ولاقت الصور إعجاب كبير من جمهوره ومتابعيه.

وانتهى النجم محمد رمضان من تسجيل وتصوير أحدث أغانيه الجديدة التي يتعاون معه فيها المغني الألماني "Mero".

وتم تصوير الدويتو العالمي بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحه قريبا على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لتكون ضمن قائمة مفاجآت “رمضان” الغنائية لموسم الصيف.

جاء تنفيذ محمد رمضان لأغنيته الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الغنائي بمدينة إيسن الألمانية الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات المصرية والعربية.