حبيبتي .. ليلى علوي تهنئ داليا مصطفى بمناسبة عيد ميلادها

هنّأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة داليا مصطفى بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت ليلى علوي عبر انستجرام: “عيد ميلاد سعيد للجميلة داليا اتمنى لكي عام مليء بالحب والنجاح حبيبتي ”.

وكشفت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل عن الجوانب الشخصية والمهنية في حياتها، متحدثة عن أحلامها وذكرياتها وتفاصيلها اليومية.

وقالت داليا في تصريحات خاصة لبرنامج "أكتر حاجة" على إذاعات راديو النيل مع الإعلامية خلود نادر:" إن الشعور بالإنجاز الحقيقي هو مصدر فرحتها الأكبر، مؤكدة أن أكثر كلمة تلمس قلبها وتتمنى سماعها هي وصفها بأنها "محترمة".

وكشفت عن أكثر عادة تتمنى التخلص منها، وهي محاولتها القيام بـ 40 ألف شيء في نفس اللحظة، معبرة عن رغبتها في أن تعيش بهدوء وتؤدي مهامها بروية.

وأوضحت النجمة أن أكثر ما يضايقها في تعاملاتها مع الآخرين هو الاستهبال وعدم الجدية. وعن ذكرياتها الجميلة، أشارت إلى أن فترة المرحلة الثانوية هي أكثر الأوقات التي تتمنى العودة إليها، لما تحمله من ذكريات خاصة في حياتها.