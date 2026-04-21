محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب جديد يشاركه فيه المغني الألماني Mero

انتهى النجم محمد رمضان من تسجيل وتصوير أحدث أغانيه الجديدة التي يتعاون معه فيها المغني الألماني "Mero".

تم تصوير الدويتو العالمي بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحه قريبا على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لتكون ضمن قائمة مفاجآت رمضان الغنائية لموسم الصيف.

جاء تنفيذ محمد رمضان لأغنيته الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الغنائي بمدينة إيسن الألمانية الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجاليات المصرية والعربية.

ويدخل هذا الحفل ضمن استراتيجية "رمضان" لتعزيز تواجده في المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى داخل القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن محمد رمضان حقق نجاحات كبيرة في حفلاته الدولية خلال السنوات الأخيرة منها حفله الذي أحياه في ميدان ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك.