محاكمة محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير.. اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم محاكمة الفنان محمد رمضان، في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير.

وكشفت التحقيقات أن الفنان تعمّد إزعاج المجني عليه، من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، وارتكاب أفعال اعتُبرت مسيئة، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

وأوضحت أوراق القضية أن الواقعة لم تكن مجرد خلاف عابر، بل تضمنت استخدامًا غير مشروع للمنصات الرقمية في توجيه عبارات سب وقذف، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وكانت البلاغات المقدمة من الإعلامي الشهير قد أسفرت عن فتح تحقيقات موسعة، انتهت بقرار رسمي بإحالة الفنان إلى المحاكمة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.