أحمد فهيم ضيف شرف في فيلم «النصيب» .. ويكشف مفاجآت العمل

أعلن الفنان أحمد فهيم مشاركته كضيف شرف في فيلم «النصيب»، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق العمل، ومشيدًا بالأجواء التي تجمع جميع صُنّاع الفيلم.

وأوضح فهيم، في تصريحات خاصة، أن العمل يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، ويقدّم تجربة فنية مختلفة ومميزة على مستوى القصة والمعالجة.

وأشار إلى أن ظهوره في الفيلم، رغم كونه ضيف شرف، يحمل طابعًا خاصًا ومؤثرًا في سياق الأحداث، لافتًا إلى أنه تحمّس للمشاركة فور عرض الدور عليه، خاصة مع وجود فريق عمل يضم مجموعة من النجوم وصنّاع السينما المتميزين.

ويضم فيلم «النصيب» في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم ياسمين صبري ومعتصم النهار، إلى جانب رحمة أحمد، وعمر الشناوي، ومصطفى أبو سريع. والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.