طرح فيلم فلسطين 36 في مايو القادم على هذه المنصة

كشفت منصة نتفليكس عن استعدادها طرح فيلم فلسطين 36، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات العالمية.

ومن المقرر طرح فيلم فلسطين 36، يوم 11 من مايو القادم.

تدور أحداث الفيلم في عام 1936، على وقع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الانتداب البريطاني، حيث يرصد تصاعد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستعمار وسياسات التهجير، مقدّمًا سردًا سينمائيًا ملحميًا يمزج بين الدراما الإنسانية والذاكرة الوطنية.



ويضم الفيلم نخبة من النجوم العرب والعالميين، في مقدمتهم هيام عباس، كامل الباشا، صالح بكري، ياسمين المصري، وظافر العابدين، ما يمنحه ثقلاً فنيًا إضافيًا، خاصة مع الرؤية الإخراجية المعروفة لآن ماري جاسر، التي طالما ارتبط اسمها بأعمال تتناول الهوية الفلسطينية والذاكرة الجمعية