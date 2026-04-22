جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة.. والجمهور يشيد بأناقتها

لفتت الفنانة جوري بكر الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث تألقت بفستان أسود راقٍ عكس جمالها وأنوثتها بشكل لافت.

ونشرت جوري مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بفستان جريء بتصميم مفتوح من الظهر، أبرز رشاقتها وقوامها المتناسق بأسلوب أنيق.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بإطلالتها، معبرين عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، واصفين إياها بأنها “نجمة متألقة” و“غاية في الجمال”

وكانت قد عبرت الفنانة جوري بكر عن غضبها عبر منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، عبّرت من خلاله عن استيائها الشديد من بعض الانتقادات التي طالتها مؤخرًا.



وكتبت في "ستوري": "قبل ما تحاسبوا غيركم، حاسبوا نفسكم الأول، وقبل ما تتكلموا عن ربنا اتعلموا إن ربنا هو الوحيد اللي ليه الحكم، أنا مش محتاجة تقييم من حد، واللي مش عاجبه، ببساطة يتكلم عن نفسه ويسيب الناس في حالها".

وأضافت أنها ترفض الهجوم أو التنمر الذي يتخفى وراء الدين، موضحة أن الدين الحقيقي يقوم على الأخلاق والرحمة والستر، وليس الإهانة أو إطلاق الأحكام على الآخرين، في رسالة قوية لمنتقديها.

وتابعت: "بجد بقى كفاية، مين إنتوا عشان تحكموا على علاقتي بربنا؟، مين إداكم الحق تقرروا إن عمرة حد اتقبلت ولا لا؟،إنتوا بقيتوا قضاة فجأة؟ ولا شايفين نفسكم أوصياء على الناس؟، اللي بيني وبين ربنا حاجة تخصني أنا وبس، لا إنت شايف قلبي، ولا تعرف نيتي، ولا شفت دموعي ولا دعائي، الدين مش شتيمة ولا إهانة ولا تكفير للناس!، الدين أخلاق ورحمة وستر ".

واختتمت جوري بكر: "محدش يقولي شيلي البوست، محدش يقولي كبري دماغي محدش يقولي اسكتي، أنا خلاص قرفت وفاض بيا وأي مخلوق هيدخل يهين فيا أو بتسبب لي في اي اذي نفسي هلجأ للقضاء شكرًا".

آخر أعمال جوري بكر

وخاضت جوري بكر دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.



ويذكر أن جوري بكر تشارك في مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض ضمن دراما الجزء الأول من شهر رمضان، على شاشة mbc مصر/، وشارك في بطولته مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي.