حكام مباريات الخميس في الجولة 31 لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 31 من مسابقة دوري القسم الثاني (أ)، المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 7 مواجهات.

وقد جاءت المواعيد والملاعب والحكام ومقيمي الحكام والمراقبين على النحو التالي:

- الترسانة × بترول أسيوط (3.00 عصراً ـ ملعب حسن الشاذلي): صبحي العمراوي(حكماً للساحة) ’ محمد القاضي وعمرو عبد الراضي (مساعدين) ’ طاهر سليمان (حكماً رابعاً) ’ رأفت شاهين (مقيماً للحكام) ’ أيمن عبد القوي (مراقباً للمباراة).

- بروكسي × السكة الحديد (3.00 عصراً ـ ملعب بروكسي): وائل فرحان (حكماً للساحة)’ هشام صبري ومحمود هنداوي (مساعدين)’ أحمد ربيع سيد (حكماً رابعاً)’ هاني حميد (مقيماً للحكام)’ طارق عبد الحميد (مراقباً للمباراة).

- ديروط × الإنتاج الحربي (3.00 عصراً ـ ملعب بني سويف): عبد الرحمن صالح (حكماً للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" ومحمد إيهاب أمين(مساعدين) ’ مصطفى مهران (حكماً رابعاً) ’ محمد سعد (مقيماً للحكام) ’ سيد دياب (مراقباً للمباراة).

- راية × المنصورة (3.00 عصراً ـ ملعب برج العرب الفرعي): أحمد ماجد (حكماً للساحة) ’ محمد صلاح العايدي ويوسف داهش (مساعدين) ’ محمد هشام (حكماً رابعاً) ’ سعيد عبد الغفار (مقيماً للحكام) ’ عيد أحمد (مراقباً للمباراة).

- مالية كفر الزيات × القناة (3.00 عصراً ـ ملعب مالية كفر الزيات): إسلام أبو شنب (حكماً للساحة) ’ أيمن دعبس وحسام حسن عطا (مساعدين) ’ مؤمن عمر جمال (حكماً رابعاً) ’ مصطفى أبو قمر (مقيماً للحكام) ’ جمال أبو الغار(مراقباً للمباراة).

- أسوان × مسار (3.00 عصراً ـ ملعب أسوان): هيثم الشريف (حكماً للساحة) ’ وائل عاطف ووائل فتحي (مساعدين) ’ أحمد عبد العال خلف (حكماً رابعاً) ’ محمد عبد المجيد (مقيماً للحكام) ’ عز الدين عبد الباري (مراقباً للمباراة).

- الداخلية × بلدية المحلة (3.00 عصراً ـ ملعب اتحاد الشرطة): هيثم عثمان (حكماً للساحة) ’ سيد نافع وأحمد محمد فرج (مساعدين) ’أحمد فتحي عبد الرشيد (حكماً رابعاً) ’ بشر بشير (مقيماً للحكام) ’ أيمن حسان (مراقباً للمباراة).