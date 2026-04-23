الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق هاتف مؤذن بمسجد برأس البر

شهد أحد مساجد مدينة راس البر ، بمحافظة دمياط ، واقعه محزنه حيث قام حرامى بالتسلل إلى أحد مساجد مدينه راس البر وانتهز فرصه قيام المؤذن ببدء الصلاة وكان يقوم بشحن هاتفه بالكهرباء بجانبه ، فقام الحرامى بسرقة الهاتف المحمول وفر هاربا.

كان قد تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، إخطار يفيد بسرقه هاتف محمول من داخل مسجد برأس البر أثناء قيام المؤذن بالصلاة وانشغاله قام الحرامى بسرقه الهاتف .

والتقطت كاميرا المراقبة بالمسجد ماحدث وواقعه السرقه وعلى الفور تم تحديد هويه الجانى.

وتمكن الرائد اسلام عيد رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ، من تحديد هويه الجانى وتم إلقاء القبض عليه بعد ساعات وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.