قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بقوة 3 ريختر .. هزة أرضية خفيفة تضرب ولاية المدية بالجزائر
كلمة السر مع سيد عبدالحفيظ.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز
مدى الحياة .. بريطانيا تمنع مواليد 2008 من التدخين نهائيا
حكم الإنابة في رمي الجمرات للعاجز وكيفية أدائها.. الإفتاء توضح
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
مندوب روسيا بمجلس الأمن يهاجم اسرائيل ويحذر من ممارساتها في سوريا
ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة توعوية لـ«هيئة الاستعلامات» تنشر ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين بدمياط

السفير علاء يوسف
زينب الزغبي
زينب الزغبي

أطلق قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بتوجيهات من السفير علاء يوسف رئيس مجلس ادارة الهيئة، حملة إعلامية موسعة تستهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بين المواطنين، وتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد السفير علاء يوسف أن الاستخدام الرشيد للطاقة لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فعالة من مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في أسواق الطاقة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تبني سلوكيات أكثر كفاءة في الاستهلاك، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة.
 

كما انطلقت فعاليات الحملة في الأول من أبريل الجاري، وشملت ندوات تثقيفية ولقاءات جماهيرية وورش عمل، استهدفت فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها الشباب والطلبة وأفراد الأسرة المصرية، باعتبارهم محورا أساسيا في ترسيخ ممارسات الاستهلاك الرشيد.
وتركزت رسائل الحملة على مجموعة من الإرشادات العملية، من بينها ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية، وفصل غير المستخدمة منها، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، إلى جانب تشجيع الاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة النظيفة.
 

كما خرجت الحملة بعدد من التوصيات العملية، أبرزها إدماج مفاهيم ترشيد الطاقة في المناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، واستمرار الرسائل التوعوية بشكل دوري، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة الاستهلاك الرشيد.
واختتم السفير علاء يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن كل سلوك واعٍ في استخدام الطاقة يمثل إسهامًا مباشرًا في حماية الموارد الوطنية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة، تضمن حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر استقرارا وأمانا.

دمياط محافظة دمياط الاعلام ندوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

محمود وفا

أول ظهور تحكيمي لمحمود وفا في الدوري المصري بعد أزمة مباراة الأهلي

الزمالك وبيراميدز

تعرف على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ترشيحاتنا

المتهم

وقع حجارة على الطريق .. القبض على سائق سيارة نقل بسوهاج

مستريح السيارات

تأجيل محاكمة زوجة أمير الهلالي مستريح السيارات

المتهمة

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

الكنتالوب.. فوائد وأضرار لجسمك لا تعلمها عنه

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

مرسيدس-بنز⁠ تراهن على “سي كلاس” الكهربائية 2027 لاستعادة التوازن

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد