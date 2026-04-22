ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36214 طن تشمل : 9752 طن يوريا و 1200 طن علف بنجر و 720 طن جبس معبأ و 2306 طن ملح معبأ و 22236 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70364 طن تشمل : 16670 طن قمح و 978 طن خشب زان و 8764 طن خردة و 21600 طن ذرة و 6272 طن فول و 1250 طن زيت طعام و 6316 طن حديد و 1560 طن بازلاء و 1740 طن حمص و 5214 طن عدس.



بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 2003 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 888 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1647 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 104594 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23752 طنًا.



كما أوضح البيان إلى أنه قد غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2389 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6272 حركة.