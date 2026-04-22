«ذكرى تحرير سيناء رمز لعظمة مصر وإرادة شعبها» .. ندوة بمجمع إعلام دمياط

زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيي، ندوة تثقيفية بعنوان «ذكرى تحرير سيناء.. رمز لعظمة مصر وإرادة شعبها»، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في إطار تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي وترسيخ قيم الانتماء، وبرعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن ذكرى الخامس والعشرين من أبريل ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن ووجدان أبنائه، باعتبارها تجسيدًا حيًا لإرادة الشعب المصري وصلابته. مجددين العهد لأرواح شهداء مصر الأبرار بمواصلة العمل والبناء، وفاءً لما قدموه من تضحيات عظيمة.

وأشار إلى أن بطولات القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف مهّدت الطريق لنصر أكتوبر المجيد، لتتواصل بعدها جهود استرداد الأرض عبر المسار الدبلوماسي والتحكيم الدولي، في نموذج وطني متكامل يجسد قوة الإرادة المصرية وتكامل أدواتها.

ووجّه التحية والتقدير إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة، تقديرًا لدورهم الوطني وجهودهم المستمرة في حماية الوطن وصون مقدراته.

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن تعاليم الإسلام الحنيف ترسّخ قيم الانتماء، وتغرس في النفوس حب الوطن والدفاع عنه، كما تحث على الإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه. وشدد على أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مستنيرًا وتكاتفًا صادقًا بين جميع أبنائه، مشيرًا إلى أن تحرير سيناء يُعد نموذجًا فريدًا للتلاحم الوطني ووحدة الصف.

كما أكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن جهود الدولة في تنمية سيناء تمثل امتدادًا لمعركة البناء، وتجسيدًا لإرادة وطنية واعية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصون مقدرات الوطن للأجيال القادمة.

ودعت الشباب، في هذه الذكرى الوطنية الخالدة، إلى استلهام روح البطولة والعمل الجاد، والانخراط بوعي ومسؤولية في مسيرة التنمية، مؤكدة أنهم عماد الحاضر وأمل المستقبل.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعي الوطني يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وأن ذكرى تحرير سيناء ستظل مصدر إلهام متجدد يعزز روح الانتماء، ويجسد الإرادة المصرية الأصيلة التي لا تعرف المستحيل

