الإمارات تنفي الإفراج عن أي أموال إيرانية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدم صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية منها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.

وفي بيان لها ؛ ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة.

كما شددت على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

وحثت الوزارة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.