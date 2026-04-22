حـ.ريق هائل في مصنع موبيليا بدمياط .. والحماية المدنية تعمل على إخماد النيران

شبّ حريق هائل في أحد مصانع الأثاث بمنطقة شطا التابعة لمركز دمياط، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان قد تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع الاثاث بشكل واشتعال النيران داخل المصنع بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء لإخماد النيران وتجري الآن أعمال إخماد النيران من قبل رجال الحماية المدنية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران داخل المصنع.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة .