ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها السفينة ( FEDERAL HUNTER ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 200 م وعرضها 24 م القادمة من كندا و على متنها حمولة تقدر بـ 16500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36762 طن تشمل : 11000 طن يوريا و 1600 طن علف بنجر و 4353 طن جبس معبأ و 2244 طن ملح معبأ و 17565 طن بضائع متنوعة .



كما أشار إلى أن قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75478 طن تشمل : 20772 طن قمح و 1220 طن خشب زان و 14388 طن خردة و 17148 طن ذرة و 9180 طن فول صويا و 4100 طن زيت طعام و 8670 طن حديد .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1911 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3875 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100241 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 20306 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5133 حركة .